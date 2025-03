Ngày 12/3, Đoàn Công tác của Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) do Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh về việc triển khai phát triển thể thao thành tích cao trong Công an Nhân dân.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung trọng tâm về triển khai phát triển các môn thể thao thành tích cao do Bộ Công an giao Công an tỉnh xây dựng. Trong đó, môn võ vovinam hiện đang được Công an tỉnh chú trọng phát triển trên cơ sở nền tảng các hoạt động phong trào thanh niên Công an tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đoàn Công tác của Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) làm việc với Công an tỉnh về việc triển khai phát triển thể thao thành tích cao trong Công an Nhân dân.

Đoàn công tác đánh giá cao công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai công tác thể thao thành tích cao trong Công an Nhân dân. Đồng thời, đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để xem xét, bổ sung một số môn thi đấu khác có thế mạnh ngoài vovinam để triển khai, phát triển trong thời gian tới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh tại buổi làm việc, đoàn công tác đã ghi nhận và trong thời gian tới sẽ tham mưu với lãnh đạo các cấp để có những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho các VĐV khi tham gia vào các đội tuyển thể thao thành tích cao trong Công an Nhân dân.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HUY