Bị đối tượng lạ đập phá phòng trọ; Cướp giật dây chuyền vàng

Bị đối tượng lạ đập phá phòng trọ

Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ đập phá phòng trọ xảy ra tại hẻm 780 Bình Giã, phường 10 (TP.Vũng Tàu). Trước đó, anh C.V.T. (SN 1995, quê Thanh Hóa) kiểm tra phòng trọ phát hiện nhiều tài sản bị đập phá, thiệt hại hơn 7 triệu đồng nên báo cơ quan công an. Qua rà soát camera, công an xác định 2 đối tượng nghi vấn là Đ.N.T.P. (SN 1994) và N.T.T.V. (SN 1998, cùng trú TP.Vũng Tàu) nên mời đến trụ sở làm việc. (Nguyễn Văn)

Cướp giật dây chuyền vàng

Công an xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, bà N.T.X. (SN 1985, trú huyện Xuyên Mộc) đang đi trên Tỉnh lộ 329, thuộc xã Hòa Hội, thì bị 2 đối tượng lạ điều khiển xe mô tô, rọi đèn pin vào mặt rồi giật dây chuyền vàng trị giá 12 triệu đồng. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an xã Long Phước (TP.Bà Rịa) đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại Tỉnh lộ 52. Trước đó, Công an xã Long Phước tuần tra đến địa điểm trên bắt quả tang B.V.H. (SN 1992, trú tỉnh Long An) và Đ.N.B. (SN 1987, trú TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Chống đối lực lượng chức năng

Công an tỉnh đang điều tra Nguyễn Văn Mi Na (SN 1992, xã Phước Hội, huyện Long Đất) về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản. Trước đó, Công an xã Phước Hội, nhận tin báo về việc đối tượng Mi Na cầm dao đi xung quanh khu vực tổ 3, ấp Tân Hội (xã Phước Hội) la hét, chửi bới, đập phá cổng nhà dân. Công an xã Phước Hội cử 4 cán bộ xuống hiện trường. Tuy nhiên, đối tượng Mi Na không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng mà sử dụng dao phay dài khoảng 40cm rượt đuổi, đe dọa công an. Tiếp đó, đối dùng dao chém nhiều nhát vào xe mô tô của lực lượng chức năng. Sau đó, Mi Na bị khống chế đưa về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, Mi Na có kết quả dương tính với chất ma túy. (Phước An)