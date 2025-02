Trào lưu đứng giữa đường chụp ảnh tại dốc Nghinh Phong: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Những ngày gần đây, trào lưu chụp ảnh, quay video ngay dưới lòng đường tại dốc Nghinh Phong (phường 2, TP.Vũng Tàu) của nhiều bạn trẻ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều bạn trẻ tràn xuống lòng đường để quay phim, chụp ảnh bắt trend “dốc Đại Lý” tại dốc Nghinh Phong, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Đứng giữa đường quay clip, chụp ảnh

Hiện nay, trend quay video ngắn, chụp ảnh "dốc Đại Lý" tại khu vực dốc Nghinh Phong đang thu hút rất đông các bạn trẻ. Trên các nền tảng mạng xã hội, những hình ảnh, video này có hàng ngàn lượt tương tác, bình luận, chia sẻ. Sở dĩ trào lưu này được gọi là "dốc Đại Lý" bởi trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh, video check-in được cho là ở một con dốc trên đại lộ Thương Nhĩ (Đại Lý, Trung Quốc).

Chiều tối có mặt tại dốc Nghinh Phong, chúng tôi quan sát thấy có nhiều bạn trẻ đứng giữa đường quay phim, chụp ảnh theo trend “dốc Đại Lý”. Xe máy, xe ô tô để lộn xộn ngay dưới lòng đường, bất chấp các phương tiện qua lại.

Đây là tuyến đường dốc, xe cộ lưu thông nhiều, đặc biệt là vào ngày cuối tuần nên nguy co xảy ra va chạm, tại nạn là rất cao. Mới đây, tại khu vực này đã xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa xe máy, ô tô và những người xuống dưới lòng đường chụp ảnh. Việc bất chấp nguy hiểm để chụp hình theo trend không chỉ đe dọa sự an toàn của chính người thực hiện mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông. Nếu không cẩn trọng, những khoảnh khắc đẹp có thể biến thành tai nạn đáng tiếc.

“Việc lan tỏa, quảng bá những hình ảnh đẹp của thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp đến bạn bè, khách du lịch là điều đáng quý. Tuy nhiên, các bạn trẻ cần có cách thể hiện văn minh, bảo đảm an toàn cho mình và cộng đồng”, ông Nguyễn Văn Tuấn, trú phường 2, TP.Vũng Tàu nói.

Lan tỏa hình ảnh đẹp, văn minh, an toàn

Lưu giữ những thước phim, hình ảnh đẹp theo trend “dốc Đại Lý” tại dốc Nghinh Phong, chị Nguyễn Thị Hà (khách du lịch đến từ TP.Hồ Chí Minh) cùng bạn bè đã gửi xe tại bãi xe gần đó đi dạo trên vỉa hè, check-in một cách an toàn. “Mình thấy đứng giữa lòng đường quay phim, chụp ảnh nguy hiểm quá. Vì vậy, bọn mình đi trên vỉa hè mà vẫn có thể ghi lại hậu cảnh Bãi Sau, TP.Vũng Tàu đẹp lung linh”, chị Nguyễn Thị Hà nói.

Trung tá Chu Văn Khánh, Đội phó Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) cho biết, đơn vị thường xuyên tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở mọi người không đứng dưới lòng đường chụp ảnh, quay clip gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an, dân phòng phường 2 túc trực thường xuyên để nhắc nhở người dân và du khách bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH