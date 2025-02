Bắt giam tài xế xe tải gây tai nạn làm nữ sinh tử vong

Tối 18/2, tại Công an phường Phú Mỹ, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với V.V. D. (SN 2004, trú xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

D. là tài xế xe tải gây tai nạn với xe gắn máy và xe mô tô làm nữ sinh lớp 12 tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với V.V.D.

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin, khoảng 6h40 cùng ngày, xe ô tô tải do D. điều khiển lưu thông trên QL51 theo hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa.

Khi đi đến Km50+750, thuộc KP.Tân Lộc, phường Phước Hòa (TX.Phú Mỹ) xe tải đâm vào phía sau xe gắn máy do cháu T.T.T.T. (SN 2007, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo) điều khiển và xe mô tô do anh T.V.Q. (SN 1995, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Hậu quả, cháu T. tử vong tại chỗ, anh Q. bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã phối hợp với lực lượng chức năng đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, xử lý vụ việc.

