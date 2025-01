Va chạm với xe ô tô, 2 người thương vong

Ngày 14/1, Công an TX.Phú Mỹ đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT giữa xe mô tô và xe ô tô làm 2 người thương vong xảy ra tại Km3+500 đường Hắc Dịch-Tóc Tiên (thuộc tổ 2, xã Tóc Tiên). Trước đó, xe mô tô hiệu Exiter do anh L.Đ.D. (SN 1985) điều khiển chở theo ông B.T.H. (SN 1973, cùng trú TX.Phú Mỹ) lưu thông theo hướng từ Hắc Dịch đi Châu Pha. Khi đến địa điểm trên do không làm chủ tốc độ, tay lái nên tông vào xe ô tô do anh N.V.T. (SN 1993, trú tỉnh Bình Thuận) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, ông H. tử vong tại hiện trường, anh D. bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

PHƯỚC AN