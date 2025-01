Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tìm chủ sở hữu...

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/1, Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại trước số 101/6D đường Bắc Sơn (phường 11). Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang N.T.H. (SN 2000, trú huyện Long Đất) đang tàng trữ trái phép 2 gói nilon dạng túi zip bên trong có chứa tinh thể không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng đá). (Nguyễn Văn)

Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Tỉnh lộ 997C (Km 11+600) với đường liên xã Long Tân-Láng Dài (huyện Long Đất). Theo hồ sơ, xe ô tô BKS 60K-455… do anh B.V.D. (SN 1985, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 997C theo hướng từ xã Phước Long Thọ về huyện Châu Đức. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72G1-508… do anh L.V.Q. (SN 1989, trú huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Long Tân về xã Láng Dài. Hậu quả, anh Q. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Long Đất điều tra làm rõ. (Trí Bình)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 3/2/2019, tại khu vực giao nhau giữa đường Hoa Lư và Võ Nguyên Giáp (phường 12), Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ 1 xe mô tô màu xanh, hiệu Wave, BKS 61H4-3260. Vậy ai là người liên quan hoặc chủ sở hữu hợp pháp tài sản trên đến Công an TP.Vũng Tàu (Đội Điều tra tổng hợp, 01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856573) để giải quyết.