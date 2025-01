Trộm, cướp tài sản; 2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Trộm, cướp tài sản

Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cướp tài sản xảy ra tại KP.4, phường Hắc Dịch. Theo trình bày của bị hại, 2 nam thanh niên đeo khẩu trang, đột nhập vào nhà, dùng tay bóp cổ, đánh đập P.N.K.V. (trú TP.Cần Thơ) cướp 4 lắc vàng 18K và 7 triệu đồng tiền mặt.

* Công an huyện Long Đất lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, C.T.H. (SN 1993, trú huyện Long Đất) đến nhà ông M. trú ấp An Bình, xã Tam An, để xin việc. Khi gần đến nơi, H. phát hiện xe mô tô của ông H.V.H. (SN 1968, trú huyện Long Đất) dựng trước căn nhà đang xây, có cắm chìa khóa, không có người trông coi nên lấy trộm đem bán 1,5 triệu đồng tiêu xài. (Lê Nguyễn)

2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại hẻm số 46A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 72C2-302…do Q.Q.T. (SN 2007, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72K7-50… do T.V.M.S. (SN 1990, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, S. tử vong. (Sơn Khê)