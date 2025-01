Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đối thoại người dân có đất bị thu hồi làm dự án

Chiều 11/1, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chủ trì buổi tiếp và đối thoại với các hộ dân thuộc diện có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Trụ sở Công an TP. Vũng Tàu.

Theo báo cáo của UBND TP. Vũng Tàu, dự án Trụ sở Công an TP. Vũng Tàu tại phường 11 có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 30 ngàn m2, 147 thửa đất; 114 hộ dân, đơn vị có đất bị thu hồi; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là hơn 125 tỷ đồng.

UBND TP VT đã ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường với 114 trường hợp, trong đó đã có 34 trường hợp đã nhận tiền.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu tiếp và đối thoại với các hộ dân thuộc diện có đất bị thu hồi thực hiện dự án Trụ sở Công an TP.Vũng Tàu.

Tính đến 10/1/2025 có 36 trường hợp với hơn 16 ngàn m2 mặt bằng sạch đã bàn giao cho chủ đầu tư (đạt 53,5 % trên tổng diện tích thu hồi); 78 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng với diện tích 12 ngàn m2. Trong đó, đất giao thông là hơn 2,4 ngàn m2.

Các hộ dân cơ bản đồng thuận với việc chính quyền thành phố thực hiện các dự án, công trình phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.

Các hộ dân kiến nghị, đề xuất tại buổi đối thoại.

Đồng thời, các hộ dân đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất xoay quanh các vấn đề như: Xem xét nâng mức bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất vì mức bồi thường, hỗ trợ hiện tại còn thấp, chưa thỏa đáng; việc xác định chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán bằng giấy viết tay, giá cả đền bù loại hình đất nông nghiệp, hệ lụy của tình trạng xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp; công tác hỗ trợ tái định cư và đề nghị bố trí chỗ ở mới cho người bị thu hồi đất; thành phố xem xét hài hòa các quy định của pháp luật với việc bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân sau khi bị thu hồi đất; cách thức triển khai thực hiện công việc, giải thích, thái độ tiếp dân của CBCCVC…

Phát biểu tại buổi tiếp và đối thoại với các hộ dân, ô­ng Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, dự án công trình Trụ sở Công an TP. Vũng Tàu được triển khai để thực hiện công vụ, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ Nhân dân. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch và quyết liệt phải làm.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu tại buổi đối thoại.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục củng cố hồ sơ; ghi nhận, rà soát từng ý kiến đóng góp, kiến nghị và giải thích thấu đáo cho người dân. Đồng thời cho biết, thành phố sẽ nỗ lực giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho người dân thuộc diện có đất bị thu hồi theo đúng thẩm quyền, bảo đảm các quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH