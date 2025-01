Thuê xe đem bán; Trộm cắp tài sản...

Thuê xe đem bán

Ngày 2/1, Công an huyện Long Đất lập hồ sơ tiếp tục xử lý N.T.K.M. (SN 1976, trú TP.Bà Rịa) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” để tiếp tục điều tra, xử lý. Theo hồ sơ, vào tháng 7/2023, bà L.N.P. (SN 1966, trú TP.Hồ Chí Minh) và M. thỏa thuận cùng thuê 1 xe máy đào bánh xích và 1 xe máy ủi bánh xích để cho người khác thuê lại làm công trình hầm chui tại nút giao An Phú (TP.Hồ Chí Minh). Sau đó, M. đem bán 2 xe trên với giá 500 triệu đồng. (Phước An)

Tàng trữ pháo

Ngày 2/1, Công an huyện Long Đất lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ tàng trữ hàng cấm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại nhà ông T.V.T. (SN 1989, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng), Công an xã Phước Hưng kiểm tra hành chính phát hiện 50 bệ pháo hình khối lập phương bên trong mồi bệ chứa 49 ống pháo hình trụ tròn. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 2/1, Công an TX.Phũ Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại Km 51+100, QL51, thuộc phường Phước Hòa. Trước đó, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Phước Hòa bắt quả tang N.T.T. (SN 1993, trú TX.Phú Mỹ) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nhân Trí)

Trộm cắp tài sản

Ngày 2/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý B.T.V. (SN 1987, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, T. đến tiệm điện thoại di động trên đường 30/4, phường Rạch Dừa, trộm 1 điện thoại iPhone 15 promax của chị L.T.H.T. (SN 1991, trú phường Rạch Dừa). (Nguyễn Văn)