Kiểm tra công tác phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về pháo

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 25/1, tổ kiểm tra của Công an tỉnh do Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng tiến hành kiểm tra công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật vũ khí, vật liệu nổ và pháo tại công an các địa phương trong tỉnh.

Là đơn vị được kiểm tra đầu tiên, Công an huyện Long Đất cho biết, đơn vị đã triển khai, thực hiện các mặt công tác như: tuyên truyền, vận động, phát tờ rơi kêu gọi người dân chấp hành quy định của pháp luật; tổ chức ký cam kết không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép và kết quả công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại Công an TT.Long Hải (huyện Long Đất).

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của công an địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

Để ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tập thể chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép tràn lan.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã gửi lời chúc đến tất cả cán bộ chiến sĩ và gia đình một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và nhiều thành công.

Tin, ảnh: TRÍ TRUNG