Khen thưởng đột xuất các cá nhân trong đấu tranh với tội phạm

Ngày 24/1, UBND xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc) tổ chức khen thưởng đột xuất 9 cán bộ, chiến sĩ Công an xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã có thành tích trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lãnh đạo UBND xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc) khen thưởng cho các cá nhân.

Trước đó, Công an xã Phước Tân và bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra trên đường giao thông nông thôn thuộc ấp Việt Kiều (xã Phước Tân) thì phát hiện Đ.N.T. (SN 1993) và H.V.A. (SN 1992, cùng trú xã Phước Tân) điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên yêu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi vải màu xanh, bên trong có chứa 1 nắp chai nhựa màu trắng, trên nắp có gắn 1 nỏ thủy tinh, 2 ống hút màu xanh trắng (dụng cụ sử dụng ma túy đá) và 2 đoạn ống hút màu xanh, bên trong có chứa chất kết tinh (ma túy đá) nên lập biên bản tạm giữ tang vật và bắt người phạm tội quả tang.

Quá trình điều tra khai thác, cơ quan công an phát hiện N.V.L. (SN 1988, trú xã Phước Tân) đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Đ.N.T. Sau đó, Công an xã Phước Tân lập hồ sơ chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN