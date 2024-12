Trộm cắp tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Trộm cắp tài sản

Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý M.V.P. (SN 1987, trú tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, P. đã trộm 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 13 Pro của chị V.T.Q.C. (SN 2008, trú phường 12, TP.Vũng Tàu). (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Cách Mạng Tháng Tám (KP.5, phường Phước Hiệp). Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Công an phường Phước Hiệp, bắt quả tang T.V.Đ. (SN 1983, trú TX.Phú Mỹ) có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói nilon bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy). (Lê Nguyễn)

Mô tô va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Ngày 8/12, Công an huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn làm 1 người tử vong. Trước đó, khoảng 19h30 ngày 7/12, xe mô tô BKS 47F7-600… do ông N.M.T. (SN 1969, trú huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên đường liên xã hướng từ xã Hoà Bình đi xã Hoà Hội. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 7, xã Hoà Bình, thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 50H-019… do ông P.N.T. (SN 1975, trú TP.Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, ông T. tử vong. (Trí Bình)