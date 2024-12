Cướp giật tài sản; Tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong

Cướp giật tài sản

Ngày 5/12, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình báo của ông L.V.H. (SN 1976, trú KP.Xóm Rẫy, TT.Phước Bửu), ông này đang ngồi ghế đá trước nhà thì có 2 đối tượng đi trên xe mô tô áp sát cướp dây chuyền vàng. Ông H. giằng co làm sợi dây chuyền rơi xuống đất. Sau đó, đối tượng xịt hơi cay về phía ông H. rồi lên xe tẩu thoát. Đối tượng gây án là nam giới cao khoảng 1m70, mặc quần dài màu đen, mặc áo khoác màu xanh nhạt, đội mũ bảo hiểm màu xanh và đeo khẩu trang. Nếu ai phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên liên hệ Công an huyện Xuyên Mộc (SĐT 02543.874.113, hoặc ĐTV Lữ Tiền Giống, SĐT: 0942.001234) để phối hợp giải quyết. (Nguyễn Văn)

Tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong

Đó là hậu quả vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương, KP.Tân Hạnh, phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ). Thông tin ban đầu cho biết, xe ô tô BKS 51H-561…do anh N.T.T. (SN 1988, trú TP.Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng từ núi Thị Vải ra QL51. Khi đến giao lộ trên, xe của anh N.T.T. xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 66N1-079…do anh N.T.V. (SN 1980, trú TX.Phú Mỹ) điều khiển, phía sau chở con gái, lưu thông trên đường Hùng Vương theo hướng từ phường Tân Phước đi phường Phú Mỹ. Hậu quả, anh V. tử vong, còn con gái anh này bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Trí Bình)