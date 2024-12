Mặt đường xuống cấp, nhiều “ổ gà” xuất hiện trước Trường TH Đoàn Kết, đường Đồng Khởi, phường 1, TP.Vũng Tàu khiến việc đi lại của người dân, phụ huynh và học sinh gặp khó, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

“Ổ gà” ngay trước cổng trường tạo thành vũng nước.

Theo phản ánh từ người dân, thời điểm tan trường, xế chiều và đặc biệt ban đêm rất hay xảy ra tình trạng té xe tại đoạn đường này. Nguyên nhân, “ổ gà” nằm rải rác và khó phát hiện từ xa nên người tham gia giao thông không kịp né tránh.

Bà Lê Thị Mai, phụ huynh hay đưa con đi học nói: “Khoảng hơn tuần nay, tôi đã chứng kiến 2 vụ té xe do vấp “ổ gà”, may mắn đều không ai bị thương nặng. Tôi cũng có lần suýt té ngã”. Ông Tùng, một người dân sống đối diện trường cho biết, dù ban đêm có đèn đường nhưng tình trạng té xe do vấp “ổ gà” tại đoạn đường này thường xảy ra, nhất là người từ nơi khác tới, không quen đường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Điệp, cán bộ Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường UBND phường 1 cho biết, HĐND TP.Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 1, 2, 5 và Thắng Tam, trong đó có đường Đồng Khởi. Cơ quan chức năng thành phố đang khảo sát, đánh giá hiện trạng các tuyến đường, tuyến hẻm và trụ sở khu phố. UBND phường sẽ sớm thực hiện cải tạo đường Đồng Khởi khi có quyết định phê duyệt.

Tin, ảnh: MẠNH VŨ