Chém nhau; Trộm đột nhập quán cà phê...

Mâu thuẫn chém nhau

Ngày 25/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, V.Đ.K. (SN 2001) cùng làm việc với T.N.L. (SN 1998, cùng trú huyện Long Điền) tại công trình C.L.H., thuộc KP.Hải Sơn, TT.Long Hải, thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và được mọi người can ngăn. Do còn bực tức nên L. về nhà lấy dao tự chế chém vào lưng K. Sau đó, K. giật được dao chém trúng lưng L. Hậu quả, cả 2 bị thương tích. (Trí Nhân)

Trộm đột nhập quán cà phê

Ngày 25/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý hình sự đối với N.V.H. (SN 2008) và củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với M.H.P. (SN 2010, cùng trú tỉnh Quảng Bình) cùng về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, 2 đối tượng trên đột nhập vào quán cà phê P.C., đường Ngô Gia Tự, KP.2, phường Phước Trung, trộm hơn 2,6 triệu đồng tiền mặt, 10 tờ ngoại tệ và 1 ĐTDĐ. (Nguyễn Văn)

Chặt cây trái phép trên đất công

Ngày 25/11, Công an huyện Côn Đảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê số lượng cây gỗ bị ông N.V.U. (SN 1967, trú huyện Côn Đảo) chặt hạ trên thửa đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, khu dân cư số 9 do UBND huyện Côn Đảo quản lý. (Sơn Khê)

Va chạm với xe đầu kéo, người điều khiển xe mô tô tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại KP.Bến Đình, phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ). Theo hồ sơ, xe ô tô đầu kéo BKS 61R-312… kéo theo rơ móc BKS 61R-026… do anh N.N.T. (SN 1994, trú tỉnh Tuyên Quang) điều khiển đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 75AH-032… do bà T.T.T. (SN 1979, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) và xe ba gác máy BKS 61L8-57… do ông N.T.T. (SN 1983, trú TX.Phú Mỹ) điều khiển. Hậu quả, bà T.T.T. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Lê Nguyễn)