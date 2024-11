Cố ý gây thương tích; Cướp tài sản

Cố ý gây thương tích

Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy tại khu chợ tạm bỏ hoang tại ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh. Trước đó, L.Q.S. (SN 1997, trú tỉnh Phú Yên) xảy ra mâu thuẫn với ông N.L.T. (SN 1963, trú TX.Phú Mỹ) do tranh giành xô đựng nước. Sau đó, S. dùng kéo đâm nhiều nhát vào người ông T. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Cướp tài sản

Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.C.H.P. (SN 2005, trú TP.Hồ Chí Minh) về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực trước tiệm tạp hóa C.B., thuộc tổ 9, thôn Tân Trung, xã Châu Pha, đối tượng P. dùng tay siết cổ bà và dùng roi điện uy hiếp, yêu cầu bà N.T.C. (SN 1954, trú TX.Phú Mỹ) đưa tiền. Bà C. tri hô nên anh N.Q.Đ. (SN 1982, trú TX.Phú Mỹ) chạy đến khống chế P. giao công an xã Châu Pha xử lý. (Lê Nguyễn)

Trộm điện thoại

Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý L.V.N. (SN 1989, trú huyện Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, N. đã trộm 1 ĐTDĐ iPhone 14 Promax của anh L.N.T. (SN 1994, chỗ ở TT.Đất Đỏ). (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 24/11, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) bắt đối tượng Trần Bảo An (SN 1990, trú huyện Châu Đức) theo quyết định truy nã ngày 25/10/2024, của Công an huyện Châu Đức về tội đánh bạc. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại hẻm 82 Trương Công Định, phường 3, do đối tượng L.H.B. (SN 1975) thực hiện. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Phước An)