Bị lừa chuyển khoản 450 triệu đồng; Cướp giật điện thoại...

Bị lừa chuyển khoản 450 triệu đồng

Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của bị hại, ông N.H. (trú huyện Châu Đức) được một nhóm đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện hướng dẫn và yêu cầu ông này chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch không vi phạm pháp luật. Ông H. đến ngân hàng chuyển 450 triệu đồng vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp. Sau đó, biết bị lừa ông H. đến Công an tỉnh trình báo. (Lê Nguyễn)

Cướp giật điện thoại

Ngày 7/11, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, N.Q.T. (SN 2006, trú huyện Xuyên Mộc) đến cửa hàng điện thoại G.H., trên đường 27/4, KP.Láng Sim, TT.Phước Bửu, do ông N.H.S. làm chủ để cầm 1 ĐTDĐ iPhone 13 Promax với giá 6 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, T. mượn lại điện thoại rồi bỏ chạy ra khỏi cửa hàng thì bị ông S. truy hô và cùng người dân bắt T. giao cơ quan công an xử lý. (Nguyễn Văn)

Va chạm với xe ô tô 1 người bị thương

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 38+200 QL51 (nút giao QL51 và đường vào KCN Mỹ Xuân A) phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ). Theo thông tin ban đầu, xe ô tô BKS 29H-719… do L.T.K. (SN 2001, trú tỉnh An Giang) điều khiển lưu thông đi trên QL51 theo hướng Đồng Nai đi TP.Bà Rịa. Khi đi đến địa điểm trên K. cho xe chuyển hướng rẽ phải vào đường KCN Mỹ Xuân A thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72C1-119… do ông D.V.T. (SN 1968, trú TX.Phú Mỹ) điều khiển lưu thông cùng chiều. Hậu quả, ông T. bị thương nặng. (Trí Bình)