Trong 2 ngày (7 và 8/11) Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao công tác bảo đảm ANTT trong xây dựng nông thôn mới cho 200 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương; thành viên các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức chính trị - xã hội; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang công tác tại địa bàn các xã trên địa bàn tỉnh.

Tham gia tập huấn, các học viên được phổ biến một số chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT trong chương trình xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn nông thôn; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong xây dựng nông thôn mới; những vấn đề an ninh nông thôn và công tác hoà giải tại cơ sở; phương thức thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm…

NGUYỄN VĂN