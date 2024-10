Giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

Ngày 16/10, Công an TP. Vũng Tàu tổ chức sơ kết công tác 9 tháng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý nhà nước về ANTT tại TP.Vũng Tàu được đảm bảo; Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai đồng bộ, nhiều mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT tại cơ sở. Số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu so với cùng kỳ 2023.

Các mô hình Nói không với tệ nạn ma túy; Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; Phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... được triển khai hiệu quả.

MẠNH VŨ