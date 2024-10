Tìm chủ sở hữu; Trộm xe máy...

Trộm xe máy

Ngày 10/10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý H.V.Th. (SN 1996, trú huyện Châu Đức) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Th. đột nhập nhà bà N.T.N.T. (ở ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) trộm 1 xe mô tô hiệu Attila, màu đỏ. (Nguyễn Văn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 10/10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Đất Đỏ kiểm tra căn nhà không số thuộc KP.Thanh Long (TT.Đất Đỏ), bắt quả tang T.C.T. (SN 1994) và N.T.T. (SN 1998, cùng trú huyện Đất Đỏ) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 29/7/2024, tại phường 4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe máy có đặc điểm sau: hiệu Sirus, BKS: 59X1-12606; số khung: RL0550640 BY 573483; số máy: 5064-573192. Vậy, ai là chủ tài sản trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, gặp đồng chí Nguyễn Văn Hòa, SĐT: 0988.341.875) để làm việc.