Cảnh báo giả danh công an để lừa đảo

Ngày 9/10, Công an huyện Long Điền phát đi cảnh báo về một số đối tượng giả danh công an xã, huyện để lừa đảo người dân. Những đối tượng này mời gọi người dân đến trụ sở để tích hợp định danh mức 2 và điều chỉnh thông tin trên VNeID.

Sau đó, đối tượng lợi dụng lòng tin của nạn nhân để gọi điện qua Zalo, yêu cầu cung cấp thông tin sinh trắc, vào đường link kích hoạt tài khoản và sửa lỗi thông tin. Mục đích của đối tượng là chiếm quyền điều khiển tài khoản ngân hàng nhằm rút tiền.

Công an huyện Long Điền khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai nếu chưa xác định được họ là cán bộ công an. Hãy thu thập tên và số điện thoại của người gọi, sau đó liên hệ với trưởng công an xã để xác minh. Ngoài ra, không nghe video call từ người lạ và không làm theo chỉ dẫn của những đối tượng nghi ngờ để tránh bị lừa đảo.

VĂN ANH