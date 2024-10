Thi đua bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt dành cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phong trào thi đua tập trung vào lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với chủ đề “Lực lượng mới, khí thế mới, thi đua bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Các nội dung thi đua bao gồm: hỗ trợ lực lượng công an cấp xã trong công tác nắm bắt tình hình an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; vận động, giáo dục và cảm hóa những người có hành vi vi phạm pháp luật hiện cư trú tại địa phương; tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phát huy và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

TRÍ NHÂN