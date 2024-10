Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu trên mọi lĩnh vực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác PCCC và CNCH, góp phần bảo vệ an toàn cho Nhân dân trước nguy cơ cháy, nổ.

Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh chữa cháy vụ cháy xe tải trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Kiên quyết không để cháy lan, cháy lớn

Với phương châm phòng ngừa tích cực, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền về phòng cháy. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu với phương tiện đầy đủ, được triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ cháy, sự cố và tai nạn, góp phần duy trì an ninh trật tự trên địa bàn.

Đơn cử khoảng 0 giờ 55 ngày 3/8, khi Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 nhận được tin báo về một vụ cháy tại số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 3, TP. Vũng Tàu). Ngay lập tức, lực lượng đã điều 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Với sự phối hợp nhịp nhàng, đội đã cứu hộ thành công 3 người mắc kẹt và ngăn không cho đám cháy lan rộng. Vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào lúc 1 giờ 50, không gây thương vong về người.

Gần đây nhất, vào lúc 16 giờ 30 ngày 2/9, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhận được tin báo về một vụ lật xuồng tại khu vực cầu Cỏ May, có người mất tích. Lực lượng đã huy động 2 ca nô cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 0 giờ 30 ngày 3/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Xây dựng phong trào toàn dân PCCC

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thực hiện phương châm "4 tại chỗ" với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, DN và Nhân dân trong công tác PCCC. Hiện nay, 100% các cơ quan, ban, ngành và DN trên địa bàn tỉnh đã thành lập các đội chữa cháy tại chỗ, đảm bảo luôn sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào PCCC cũng được chú trọng, với nội dung phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư.

Toàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình PCCC điển hình, tiêu biểu như: "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" và "Tổ tự quản về PCCC". Tính đến nay, đã có 671 tổ liên gia và 226 điểm chữa cháy công cộng được thành lập. Các điểm chữa cháy công cộng được trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ và quy định quản lý phương tiện PCCC rõ ràng.

Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh tham gia hội thi thể thao chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Những mô hình này đã phát huy vai trò quan trọng của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, nâng cao ý thức tự giác và khả năng ứng phó của cộng đồng đối với các tình huống cháy nổ. Qua đó, phong trào toàn dân tham gia PCCC đã có bước phát triển mới, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn cho xã hội.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh), chia sẻ: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ toàn diện nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và kiến thức về PCCC, thoát nạn tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh và các nơi tập trung đông người. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, nhằm tăng cường hiệu quả công tác PCCC tại các khu dân cư, đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra".

