Thăm các tập thể, cá nhân điển hình trong phòng chống tội phạm

Từ ngày 2 đến 5/10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) huyện Đất Đỏ đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi và động viên 8 mô hình quần chúng tự quản cùng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tại các địa điểm đến thăm, Ban Chỉ đạo 138 huyện ghi nhận và tri ân những đóng góp của các tập thể và cá nhân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công tác xây dựng, củng cố và phát triển các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG