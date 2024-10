H.Châu Đức: Kiểm tra, xử lý các trường hợp HS vi phạm an toàn giao thông

Sáng 5/10, Đội CSGT - TT Công an huyện Châu Đức tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn huyện.

Đội CSGT - TT, Công an huyện Châu Đức kiểm tra xử lý HS vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngoài việc lập chốt tại giao lộ Hùng Vương - Trần Phú (thị trấn Ngãi Giao), lực lượng CSGT còn tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, đặc biệt là khu vực các trường học, để phát hiện và xử lý các vi phạm.

Lúc 6h30, CSGT phát hiện em N.T.H. (học sinh lớp 12) điều khiển xe lưu thông trên đường Hùng Vương (thị trấn Ngãi Giao) có dấu hiệu vi phạm, nên đã dừng xe kiểm tra. Em H. vi phạm lỗi "người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên".

Lúc 7h, CSGT dừng xe em T.A.T. (học sinh lớp 12) khi em đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Ngãi Giao). Học sinh này vi phạm lỗi điều khiển xe không gương chiếu hậu và không có giấy đăng ký xe.

Em T. cho biết, nhà em ở xã Bình Giã, cách trường khoảng 5km, nên em được bố mẹ cho phép điều khiển xe máy đi học. "Lâu nay em vẫn chạy xe đi học mà không biết mình vi phạm. Em sẽ về lắp gương chiếu hậu và mang đầy đủ các giấy tờ cần thiết khi tham gia giao thông," em T. nói.

Nhiều HS bị kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chỉ trong khoảng 1 tiếng 30 phút, CSGT đã phát hiện và xử lý khoảng 20 học sinh điều khiển xe mô tô, xe điện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Những lỗi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký, không có biển số,...

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, cùng với chỉ đạo của Bộ Công an và Cục CSGT về kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ ngày 1 đến 5/10, Đội CSGT - TT Công an huyện Châu Đức đã kiểm tra và lập biên bản xử lý 42 học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN