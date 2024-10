Người làm thuê đâm chủ tử vong; Va chạm với xe containter, 1 người tử vong...

Người làm thuê đâm chủ tử vong

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) đang phối hợp với Công an huyện Châu Đức điều tra vụ giết người xảy ra tại thôn Thạch Long, xã Kim Long (huyện Châu Đức). Trước đó, P.T.A. (SN 1999, trú huyện Châu Đức) là người làm thuê tại tiệm nhôm kính do bị hại T.T. (SN 1993, trú xã Kim Long) làm chủ. Ngày 19/10, A. và T. đi uống cà phê ở đầu đường gần nhà thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát thì được người dân can ngăn nên cả 2 đi về. Sau đó, P.T.A. về nhà lấy con dao Thái lan sang nhà đâm T.T. tử vong. (Nguyễn Văn)

Va chạm với xe containter, 1 người tử vong

Vụ TNGT xảy ra tại đường Phước Tân - Hội Bài, thuộc thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Theo hồ sơ, xe đầu kéo BKS 70H-049… kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 72R-021… do anh N.T.H. (SN 1980, trú tỉnh Tây Ninh) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72F1-286…do ông N.V.C. (SN 1978, trú huyện Châu Đức) điều khiển. Hậu quả, ông N.V.C. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Châu Đức điều tra làm rõ. (Trí Bình)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 22/10, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại nhà trọ T.L., thuộc tổ 7, ấp Bắc 1, xã Hòa Long. Tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang N.H.P. (SN 1994, trú TP.Bà Rịa) và N.V.M. (SN 1998, trú tỉnh Bạc Liêu) đang có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Trộm điện thoại

Ngày 22/10, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý N.T.T. (SN 1988, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại chợ Đất Đỏ đối tượng T. đã trộm 1 ĐTDĐ của bà V.T.K. (SN 1967, trú huyện Đất Đỏ). (Lê Nguyễn)