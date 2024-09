Cảnh báo nguy cơ tai nạn điện

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra những vụ tai nạn điện dẫn đến chết người do người dân bất cẩn trong quá trình sửa, kiểm tra các thiết bị điện hoặc vi phạm khoảng cách an toàn đường điện cao áp.

Hiện trường vụ tai nạn điện khiến 1 người tử vong tại chỗ, người bị thương nặng vào ngày 18/11/2023 tại phường Phước Hòa (TX.Phú Mỹ).

Bất cẩn trả giá bằng tính mạng

Khoảng 16 giờ ngày 16/9, ông H.C.C. (nhân viên bảo vệ) đến kiểm tra, thay ổ điện và rắc cắm cho máy lọc nước trong Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ). Sửa xong, ông C. rời đi nhưng quên đồ nên quay lại khu vực máy lọc nước để lấy, tại đây nạn nhân bị điện giật dẫn đến tử vong.

Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn điện trong dân, làm chết 3 người và bị thương 3 người. Các vụ tai nạn điện tập trung chủ yếu ở TX.Phú Mỹ, TP.Vũng Tàu và Bà Rịa.

Đến tối cùng ngày, nhân viên tại trường phát hiện và báo lực lượng chức năng đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, ông C. là nhân viên bảo vệ của trường từ nhiều năm và thường xuyên giúp nhà trường sửa chữa các thiết bị điện đơn giản.

Trước đó, tại TP.Bà Rịa, ông N.V.T. (quê tỉnh An Giang) cũng bị điện giật gây thương tích nặng trong quá trình sửa chữa phần mái nhà. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hơn 1/2 cơ thể bị bỏng cháy da, kích thích vật vã, huyết áp tụt, mạch nhanh, tổn thương mắt.

Đây chỉ là một vài vụ tai nạn điện gần nhất trên địa bàn tỉnh, nguyên nhân chủ yếu do nạn nhân vi phạm khoảng cách an toàn với đường dây điện cao áp; hệ thống điện áp tại cơ sở, gia đình không bảo đảm kỹ thuật gây rò rỉ điện vào kết cấu kim loại; sử dụng ổ cắm, đường dây điện không bảo đảm an toàn.

Người dân cần chú ý hơn trong sử dụng thiết bị điện

Trở lại vụ tai nạn điện hôm 16/9 khiến ông C. tử vong, Phòng GD-ĐT TX.Phú Mỹ cho biết, khu vực xảy ra tai nạn nằm dưới chân cầu thang, hệ thống máy lọc nước và nguồn điện được nhà trường ngăn cách bằng hàng rào, phòng ngừa HS tiếp cận nguồn điện. Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã khóa hoàn toàn khu vực này để kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống điện.

Ông Nguyễn Quý Phúc, Trưởng Phòng GĐ-ĐT TX.Phú Mỹ nói: "Cuối năm và đầu năm học, phòng có văn bản yêu cầu các trường tổng rà soát, kiểm tra thiết bị điện, cửa kính để phòng ngừa tai nạn, thương tích cho HS trong trường. Sau vụ việc trên, phòng tiếp tục chỉ đạo các trường rà soát lại một lần nữa".

Số điện thoại các đơn vị điện lực để liên hệ khi có sự cố về điện Điện lực TP. Vũng Tàu : 0254.2210339 Điện lực Bà Rịa : 0254.2212331 Điện lực Long Điền : 0254.2215438 Điện lực Đất Đỏ : 0254.3505111 Điện lực Xuyên Mộc : 0254.2216943 Điện lực Châu Đức : 0254.2214241 Điện lực TX. Phú Mỹ : 0254.2216243 Điện lực Côn Đảo : 0254.3830507 Truyền tải điện Miền Đông 1 : 0251.2211222

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, để bảo đảm an toàn điện và phòng tránh cháy nổ, hàng năm Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu đều tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người dân về kiến thức bảo đảm an toàn lưới điện tại các địa phương cũng như duy trì việc phát video tuyên truyền an toàn điện ở những Phòng giao dịch khách hàng của điện lực và trên internet. Ngoài ra, công ty còn đặt bảng cảnh nguy hiểm tại những khu vực gần đường điện cao áp có nguy cơ xảy ra tai nạn cao.

Theo ông Hải, nhằm hạn chế tai nạn điện, phòng ngừa cháy nổ do chạm, chập điện tại gia đình, cơ sở, người dân cần quan tâm hơn nữa về quy định an toàn điện cũng như tuân thủ phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Bởi chỉ những sơ suất nhỏ nhưng hậu quả có thể là tính mạng hoặc di chứng nặng nề sau tai nạn.

"Người dân khi sử dụng những thiết bị điện tại gia đình cần chú ý không được để lò điện gần vải cũng như không tùy ý đi ra ngoài khi bàn ủi vẫn đang hoạt động. Đặc biệt, không chạm vào các chỗ đang có điện, cầu chì không nắp đậy hoặc bong tróc; không sử dụng dây điện không có phích cắm…", ông Hải khuyến cáo.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN