Tông vào đuôi xe rơ mooc 1 người tử vong; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Cố ý gây thương tích

Ngày 22/9, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Tr.Đ.N. (SN 2005, trú huyện Đất Đỏ) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, anh N.H.P. (SN 1980, trú huyện Đất Đỏ) đến ăn cơm tại quán cảng cá Lộc An, thuộc ấp An Hải, xã Lộc An, thì gặp N. cũng đang ăn cơm tại đây. N. gọi anh P. đến nói chuyện về mâu thuẫn trước đó. Khi anh P. đến thì N. dùng chìa khóa xe đâm vào bụng nạn nhân gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 22/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực trước quán cà phê N.N., thuộc ấp Bình Minh, xã Bình Châu, do N.V.N. (SN 1981, trú huyện Xuyên Mộc) thực hiện. Tang vật thu giữ, 1 gói nilon chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy). (Sơn Khê)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Theo trình bày của bị hại, tháng 5/2024, thông mạng xã hội Facebook bà C.T.P.T. (SN 1971, nơi ở phường 10, TP.Vũng Tàu) được đối tượng chưa rõ lai lịch mời tham gia đầu tư tiền ảo tại trang www.huobia29.com và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tông vào đuôi xe rơ mooc 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường 20B, khu B, KCN Châu Đức (thuộc thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 72L7 – 09… do H.D.T.T. (SN 2002, trú tỉnh Tây Ninh) điều khiển đến địa điểm trên thì va chạm vào đuôi xe sơ mi rơ mooc BKS 51R - 403… đang đỗ bên đường. Hậu quả, T. tử vong tại hiện trường. (Trí Nhân)