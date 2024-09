Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy

Trong hai ngày 26 và 27/9, Công an tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) dành cho lãnh đạo UBND và lực lượng công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên đã được các báo cáo viên phổ biến thực trạng và trao đổi về những nội dung cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Chương trình tập huấn bao gồm tuyên truyền và phổ biến pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, quy trình kiểm tra nghiệm thu về PCCC, kiểm tra cơ sở kinh doanh, cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cùng với kỹ năng sử dụng các phương tiện và thiết bị phục vụ kiểm tra an toàn PCCC và CNCH. Các nội dung khác liên quan đến xử lý vi phạm hành chính và điều tra, giải quyết vụ cháy nổ cũng được thảo luận.

TRUNG ANH