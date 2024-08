Xử lý 4 phụ nữ đánh bạc; Bắt đối tượng truy nã

2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 10+800, Tỉnh lộ 765, ấp Tân Hòa, xã Long Tân (huyện Đất Đỏ). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 72H2-59… do ông N.V.T. (SN 1957, ngụ huyện Đất Đỏ) điều khiển đến địa thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72F1-681… do bà D.T.N.D. (SN 1996, ngụ huyện Châu Đức) điều khiển. Hậu quả, ông T. tử vong tại hiện trường. (Phước An)

Xử lý 4 phụ nữ đánh bạc

Ngày 4/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an TT.Long Hải kiểm tra căn nhà không số thuộc KP.Hải Hòa, do bà N.T.K.H. (SN 1971) làm chủ nhà, phát hiện bà H. cùng P.T.B. (SN 1964), N.T.D. (SN 1968) và P.T.T. (SN 1966, cùng trú huyện Long Điền) đang đánh bạc. Tang vật thu giữ hơn 1,1 triệu đồng. Được biết, P.T.B. từng có 1 tiền sự về hành vi chứa chấp đánh bạc, đã bị Công an huyện Long Điền xử phạt vi phạm hành chính. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 4/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên tàu cá số hiệu BV 94285TS đang đánh bắt hải sản thuộc vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu (cách cửa biển Phước Tỉnh 20 hải lý). Trước đó, ông N.V.H. (SN 1982, ngụ huyện Long Điền, thuyền viên) đang đánh bắt hải sản cùng tàu thì bị L.V.T. (SN 1987, huyện Long Điền, người làm chung trên tàu) dùng dao chém vào chân gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 4/8, Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị phối hợp với Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) bắt Lê Văn Trung (SN 1995, trú tỉnh Đồng Nai) theo quyết định truy nã ngày 19/2/2024, của Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức về tội cố ý gây thương tích tại phường Đông Hòa, TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Tìm chủ sở hữu

Ngày 21/6/2023, Công an huyện Châu Đức tiến hành xử lý vụ “Gian lận hàng hóa khi giao hàng" xảy ra ngày 21/2/2023, tại xã Cù Bị. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Công an huyện Châu Đức tạm giữ 1.500 cây thép phi 10 và 230 cây thép phi 12 nhãn hiệu Hòa Phát nhưng không có chủ sở hữu đến nhận.

Ai là chủ sở hữu đề nghị liên hệ Công an huyện Châu Đức (Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, 354 Hùng Vương, TT.Ngãi Giao, gặp ĐTV Nguyễn Thái Bình, SĐT: 0972.80.7272) để liên hệ giải quyết. Nếu không ai đến nhận số hàng hóa trên thì Công an huyện Châu Đức sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.