Truy bắt nhanh đối tượng trộm xe mô tô sau 2 giờ gây án

Chỉ sau 2 giờ xảy ra vụ trộm xe mô tô tại quán cà phê trên địa bàn, Công an xã Suối Nghệ phối hợp với Công an huyện Châu Đức truy xét và bắt giữ được đối tượng gây án.

Ngày 2/8, Công an huyện Châu Đức đang tạm giữ hình sự Trần Đại (SN 1985, trú TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trần Đạt bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 30/7, Công an xã Suối Nghệ nhận được tin báo tại quán cà phê A. (thuộc thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ) xảy ra vụ trộm xe mô tô của ông T. V. M. (ngụ huyện Châu Đức).

Công an xã Suối Nghệ phối hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức trích xuất camera, truy xét đối tượng và xác định Trần Đại là người gây ra vụ trộm cắp xe máy. Sau 2 giờ lần theo đối tượng, lực lượng công an đã tìm được Đại và thu giữ tài sản bị trộm cắp. Tại cơ quan công an, Đại thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo công an, Đại có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành xong án tù vào tháng 9/2023.

UBND xã Suối Nghệ khen thưởng tập thể Công an xã Suối Nghệ về thành tích truy xét, bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản.

Nhằm kịp thời tuyên dương, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảyu, ngày 1/8, UBND xã Suối Nghệ đã khen thưởng tập thể Công an xã Suối Nghệ. Đây là kết quả đáng ghi nhận thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an xã trong việc điều tra, xử lý các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN