Va chạm vào cột đèn, 2 người thương vong; Bắt đối tượng truy nã..

Va chạm vào cột đèn, 2 người thương vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường N3, KCN Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ (huyện Đất Đỏ). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 23AM-008… do S.M.S. (SN 2004) điều khiển chở theo L.T.L. (SN 2005, cùng trú tỉnh Hà Giang) lưu thông đến địa điểm trên thì va chạm vào cột đèn chiếu sáng. Hậu quả, S. tử vong còn L. bị thương. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 1/8, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, bà N.T.L. (SN 1983, chỗ ở KP.Thạnh Sơn, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) ngồi nhậu cùng N.V.B. (SN 1997), N.N.H.B. (SN 1988) và N.H.H.H. (SN 1982, cùng trú huyện Xuyên Mộc) tại nơi ở của L. Sau đó, giữa H.B. và V.B. xảy ra mâu thuẫn. H.B., dùng cây sắt đánh 1 cái vào đầu V.B. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 1/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Công an TX.Phú Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ H.N.II. (thôn Cát Hải, xã Tân Hải) bắt quả tang N.M.N. (SN 1988, trú huyện Long Điền) đang tàng trữ 2 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy). (Sơn Khê)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 1/8, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an quận 7 (TP.Hồ Chí Minh) bắt đối tượng truy nã Đỗ Tiến Đạt (SN 1990, trú TP.Hà Nội) tại phường Tân Hưng, quận 7 theo quyết định truy nã ngày 22/4/2024, của Công an TP.Bà Rịa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.