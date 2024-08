Trừ điểm giấy phép lái xe, nên hay không?

Bộ Công an đang hoàn thiện 4 dự thảo nghị định và 15 thông tư liên quan đến các quy định trong Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Những nội dung mới đang được dư luận quan tâm là việc trừ điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP. Bà Rịa kiểm tra nồng độ cồn tài xế điều khiển xe gắn máy. (ảnh có tính chất minh họa)

Có 189 hành vi bị trừ điểm giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát Giao thông cũng đề xuất việc trừ điểm giấy phép lái xe từ ngày 1/1/2025. Mỗi năm, người có giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm trong giấy phép. Có 189 hành vi bị trừ điểm giấy phép lái xe. Giấy phép sẽ được phục hồi đủ 12 điểm nếu không bị trừ điểm trong 12 tháng kể từ ngày bị trừ gần nhất. Nếu bị trừ hết điểm, người có giấy phép sẽ không được điều khiển phương tiện. Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người vi phạm có thể kiểm tra kiến thức pháp luật về giao thông. Nếu đạt yêu cầu, giấy phép sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, cho biết, trong một năm, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm. Số điểm bị trừ sẽ dựa vào mức độ vi phạm. Dữ liệu trừ điểm sẽ được cập nhật ngay khi quyết định xử phạt có hiệu lực và thông báo cho người vi phạm biết. Trừ điểm không phải là hình thức xử phạt hành chính. Trong dự thảo, có 189 hành vi bị trừ điểm, trong đó có 28 hành vi bị trừ 12 điểm-là những hành vi cố ý, nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Đức (ở phường 2, TP. Vũng Tàu)-một tài xế xe ôtô chở khách dịch vụ tán thành hình thức trừ điểm và cho rằng: “Trừ điểm giấy phép lái xe là biện pháp hay, vừa có tính chất răn đe, vừa có tính giáo dục sâu sắc. Mỗi lần bị trừ điểm, tài xế phải nghiêm túc chấp hành luật hơn”.

Người bị trừ hết điểm muốn phục hồi bằng lái ô tô phải trải qua kiểm tra lý thuyết và mô phỏng do Cảnh sát Giao thông tổ chức. Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định về kiểm tra kiến thức pháp luật để phục hồi điểm giấy phép. Trường hợp bị trừ hết điểm theo Điều 58 Luật Trật tự, An toàn Giao thông Đường bộ, sau 6 tháng có thể kiểm tra lại. Kỳ kiểm tra sẽ do Cục Cảnh sát Giao thông hoặc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, thành phố tổ chức, nội dung do Bộ Giao thông-Vận tải ban hành.

Người tham gia sẽ làm bài trắc nghiệm trên máy tính. Người có giấy phép hạng A1 làm 25 câu hỏi trong 19 phút, đạt từ 21 điểm trở lên. Giấy phép hạng A, B1 cần từ 23 điểm. Hạng B, C1 làm 35 câu hỏi trong 22 phút, đạt 32 điểm. Hạng D1, C làm 40 câu trong 24 phút, đạt 36 điểm. Hạng D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE làm 45 câu trong 26 phút, đạt 41 điểm. Một câu sai sẽ bị tính là điểm liệt, không đạt yêu cầu.

Phần mô phỏng có 10 câu hỏi về tình huống giao thông, thời gian tối đa 10 phút. Điểm đạt yêu cầu là 35/50. Người lái ô tô phải đạt cả hai phần. Nếu trượt lý thuyết không được dự phần mô phỏng, trượt mô phỏng thì bảo lưu kết quả lý thuyết trong 1 năm. Trong 3 ngày có thể đăng ký kiểm tra lại phần mô phỏng.

Giảm mức phạt nồng độ cồn tối thiểu

Theo đề xuất trong dự thảo nghị định mới của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn tối thiểu đã giảm sâu so với quy định tại Nghị định 100, được sửa đổi tại Nghị định 123.

Cụ thể, đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự, mức phạt tiền đề xuất là 800.000-1.000.000 đồng, thay vì mức phạt 6-8 triệu đồng hiện hành. Đối với xe mô tô, xe gắn máy, mức phạt đề xuất là 400.000-600.000 đồng, thay vì 2-3 triệu đồng. Với xe máy chuyên dùng, mức phạt đề xuất là 800.000-1.000.000 đồng, thay vì 3-5 triệu đồng.

Luật sư Lê Thị Lan Phương, Công ty luật Hưng Bình P&S cho rằng, năm 2019, Luật Phòng, chống tác hại rượu bia được ban hành và Nghị định 100 (sau đó sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 123) hướng dẫn thi hành chi tiết đã cấm tuyệt đối nồng độ cồn, kèm theo mức xử phạt nghiêm khắc. Mức phạt nghiêm khắc đã được đưa ra trong bối cảnh nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi, vi phạm đã giảm và được kiểm soát tốt hơn, do đó, việc nới lỏng mức xử phạt là phù hợp.

Cục Cảnh sát Giao thông đã tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các bộ, ban, ngành để đưa ra mức phạt phù hợp cho vi phạm nồng độ cồn tối thiểu (dưới 0,25miligam/1 lít khí thở hoặc dưới 50miligam/100mililít máu). Nhiều ý kiến cho rằng cần giảm mức phạt cho vi phạm ở mức tối thiểu vì theo Tổ chức Y tế Thế giới, một người khỏe mạnh uống một ly rượu, sau một giờ đo được nồng độ cồn dưới 0,25miligam/1 lít khí thở. Do đó, dự thảo đã tiếp thu ý kiến từ các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước.

Bài, ảnh: SA HUỲNH