Công nhận Công an phường Phước Trung kiểu mẫu về an ninh trật tự

Ngày 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138) phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024.

Hiện nay, trên địa bàn phường Phước Trung có 17 mô hình về ANTT hoạt động hiệu quả như: Tổ tự quản về ANTT tại khu dân cư; Đổi vũ khí lấy quà tặng; Camera giám sát ANTT; Tổ bốc xếp tự quản; Tổ xe ôm tự quản; Kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình...

Tại ngày hội, đại diện Công an tỉnh công bố, trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an công nhận Công an phường Phước Trung kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 138 phường Phước Trung tặng 50 suất quà (350 ngàn đồng/suất) cho các gia đình khó khăn trên địa bàn; khen thưởng 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

BẢO KHÁNH