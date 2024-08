Phạt nặng ô tô không có thiết bị chống bỏ quên trẻ

Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất riêng mức xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô chở HS, trẻ em mầm non.

Trường UKA Bà Rịa đã trang bị cảm ứng nhiệt và ứng dụng AntaBus để phụ huynh dễ dàng theo dõi hành trình của con. Trong ảnh: Xe đưa rước học sinh của Trường UKA Bà Rịa.

Mức phạt có thể lên đến 6 triệu đồng

Tại Điều 27 dự thảo Nghị định này, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: không hướng dẫn HS, trẻ em mầm non ngồi đúng vị trí quy định trong xe; điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, HS tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định.

Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng nếu tài xế điều khiển xe ô tô chở HS tiểu học, trẻ em mầm non mà không có hoặc không đủ người quản lý trên mỗi xe ô tô theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe nếu tài xế thực hiện các hành vi: điều khiển xe ô tô chở HS, trẻ em mầm non mà chưa đủ 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách; điều khiển xe ô tô chở HS, trẻ mầm non mà lái xe, người quản lý chưa được tập huấn về quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón HS, trẻ mầm non.

Sở GT-VT đã giao Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái tăng cường công tác quản lý, cấp phép hoạt động đối với xe hợp đồng. Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam để chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm. Sở GT-VT cũng chỉ đạo Thanh tra giao thông tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trong việc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam để xử lý các trường hợp vi phạm. Đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón HS. Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT

Phạt 6 triệu đồng nếu thiếu thiết bị an toàn

Người điều khiển xe có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe nếu vi phạm một trong các lỗi như không trang bị thiết bị ghi nhận hình ảnh hoặc thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe, hoặc xe không đảm bảo niên hạn sử dụng theo quy định.

Chủ phương tiện cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Nếu giao xe cho người không đủ điều kiện hoặc sử dụng xe không đúng niên hạn, họ có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng (đối với cá nhân) hoặc từ 8-12 triệu đồng (đối với tổ chức).

Quy định chặt màu sơn xe chở học sinh

Dự thảo Nghị định cũng quy định phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe nếu tài xế không tuân thủ quy định về màu sơn dành cho xe chở HS và trẻ mầm non. Chủ phương tiện là cá nhân cũng đối mặt với mức phạt tương tự nếu không tuân thủ quy định này và phạt từ 8-12 triệu đồng nếu là tổ chức sở hữu phương tiện.

Cụ thể, Bộ Công an đề xuất các xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non và HS phải được sơn màu vàng đậm, kèm biển báo nhận diện rõ ràng ở mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo.

Xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, HS, dự thảo chỉ quy đinh: Phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở trẻ em mầm non, HS đặt ở mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ. Với xe kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, chỉ cần có biển báo nhận diện là xe chuyên dùng.

Như vậy, các xe chở HS chuyên dụng bắt buộc phải sơn màu vàng đậm, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong khi đó, xe kinh doanh vận tải kết hợp hoạt động đưa đón trẻ em mầm non thì không bắt buộc phải sơn màu vàng nhưng vẫn cần biển báo nhận diện.

