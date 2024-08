Bắt nhanh đối tượng trộm tài sản trên xe ô tô

Ngày 13/8, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra đối với H.M.S. (SN 1987, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, anh H.V.H. (SN 1986, trú tỉnh Bắc Giang) đậu xe ô tô BKS 72C-139…trong hẻm 442 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, để đi công việc. Sau khi quay ra anh H. phát hiện mất 2 ĐTDĐ để trên xe nên đến Công an phường Nguyễn An Ninh trình báo.

Anh H. đậu xe trong hẻm 442 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) để đi công việc thì bị đối tượng S. trộm 2 ĐTDĐ để trên xe.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nguyễn An Ninh kiểm tra, trích xuất camera và xác định đối tượng trộm 2 ĐTDĐ trên là H.M.S.

Tại cơ quan công an S. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN