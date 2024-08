Bị lừa đảo qua mạng; Trộm điện thoại

Trộm điện thoại

Ngày 26/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã đột nhập vào cửa hàng của bà P.T.H.H. (SN 1966, Đội Cấn, phường 8) trộm 1 ĐTDĐ và một số tiền mặt. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 26/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn TP.Bà Rịa. Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang K.H.G.T. (SN 1998, TP.Bà Rịa) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Lê Đại Hành (KP.Hải Dinh, phường Kim Dinh). Tang vật thu giữ 11 gói nilon hàn kín chứa chất kết tinh không màu trong suốt, 50 viên nén màu hồng (đối tượng khai là ma túy). Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với C.T.T.N. (SN 2002) và N.T.T. (SN 1998, cùng trú TP.Bà Rịa). (Lê Nguyễn)

Bị lừa đảo qua mạng

Ngày 26/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra qua ứng dụng hẹn hò trên mạng. Theo thông tin ban đầu, anh Đ.N.G.K. (SN 2006, TP.Vũng Tàu) tham gia hội nhóm ứng dụng hẹn hò trên Telegram và bị lừa 10 triệu đồng. (Trí Nhân)

2 xe máy va chạm, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km15+659 QL55, thuộc ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 72X2-27… do ông B.T.P. (SN 1982, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 23N1-136… do anh V.M.H. (SN 1994) điều khiển phía sau chở theo chị G.T.C. (SN 1999, cùng trú tỉnh Hà Giang). Hậu quả, ông B.T.P. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Đất Đỏ điều tra làm rõ. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ngày 9/7/2024, tại khách sạn đường Tô Hiến Thành, phường 4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tạm giữ 1 xe gắn máy SYM Attila, màu trắng, BKS 72118-3698; số khung: RLGH125DD5D000480 Số máy VMM9BC-D000480. Qua xác minh xác định, chủ phương tiện là ông Huỳnh Công Hùng (phường 11, TP.Vũng Tàu) đăng ký xe mô tô năm 2005. Ông Hùng cho biết, đã bán chiếc xe trên. Ai là chủ sở hữu xe trên thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856.743 hoặc 0983434542 gặp ĐTV: Nguyễn Thế Hoàng) để giải quyết. Quá thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo), nếu không ai đến liên hệ làm việc cơ quan chức năng sẽ xử lý xe trên theo luật định.