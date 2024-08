Bắt đối tượng táo tợn cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường

Ngày 24/8, Công an huyện Châu Đức tạm giữ hình sự Trần Phúc Cường (SN 1984, ngụ TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Phúc Cường bị bắt giữ sau khi cướp giật dây chuyền vàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 23/8, bà T. T. M. (SN 1964) cùng chồng điều khiển xe mô tô trên đường liên thôn hướng từ xã Suối Nghệ đi vòng xoay Đức Mỹ (QL 56, huyện Châu Đức).

Khi xe bà M. đến đoạn đường thuộc thôn Đức Mỹ (xã Suối Nghệ) thì bị Cường ở phía sau chạy xe tới giật sợi dây chuyền vàng bà M. đeo trên cổ, rồi phóng xe tẩu thoát. Bà M. và chồng tri hô đồng thời báo cho Công an xã Suối Nghệ.

Lực lượng Công an xã Suối Nghệ cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Châu Đức tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Để tránh truy đuổi, Cường cố tình chạy vòng qua nhiều tuyến đường của huyện Châu Đức và hướng về TP. Bà Rịa.

Công an thực nghiệm hiện trường nơi đối tượng Cường thực hiện vụ cướp giật dây chuyền vàng.

Đến 15h 30 phút cùng ngày, Công an Châu Đức phối hợp với Công an xã Hòa Long và Công an TP. Bà Rịa tổ chức chặn, bắt được Cường tại một quán cà phê tại xã Hòa Long.

Qua khám xét người và xe của đối tượng, công an thu giữ dây chuyền vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng mà Cường vừa cướp giật của bà M.

Công an huyện Châu Đức khuyến cáo người dân khi lưu thông trên đường không nên đeo trang sức. Nếu có đeo dây chuyền thì cần mặc áo kín cổ, đeo lắc vàng thì mặc áo kín tay.

Lúc nghe điện thoại di động nhất thiết phải tấp vào lề, ngó trước nhìn sau. Đối với túi xách, tuyệt đối không móc ở hai bên xe hoặc đeo trên vai vì như vậy khi bị giật có thể gây tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN