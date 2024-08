UBND tỉnh vừa quyết định thành lập 503 tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 2.639 thành viên. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, ban hành quyết định thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự và từng thành viên; bố trí, sắp xếp địa điểm, nơi làm việc của tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong trường hợp do quy mô dân số thay đổi, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự hoặc thành lập, giải thể, nhập chia thôn, ấp, tổ dân phố, khu phố, cần điều chỉnh tăng, giảm số lượng thành viên, số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND tỉnh (thông qua Công an tỉnh).

LÊ NGUYỄN