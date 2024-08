AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/8, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại TT.Phước Hải. Trước đó, tại địa điểm trên, Tr.Th.P. (SN 1993, trú huyện Đất Đỏ) xảy ra mâu thuẫn với bà T.T.U.T. (SN 1972, trú TP.Đà Nẵng). Sau đó, P. dùng ống kim loại đánh vào tay bà T. gây thương tích. Lúc này, ông N.T.T. (SN 1976, trú huyện Long Điền) vào can ngăn cùng bị P. đánh gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Khai thác cây rừng trái phép

Ngày 11/8, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản do đối tượng T.D.H. (SN 1973, trú huyện Xuyên Mộc) thực hiện tại Khoảnh 2, tiểu khu 26 lâm phần rừng đặc dụng do Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu quản lý. Khối lượng cây Sao Đen bị khai thác là 1,31m3. (Lê Nguyễn)

Bị lừa hơn 800 triệu đồng

Ngày 11/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, qua mạng xã hội Facebook ông L.X.B. (SN 1970, trú huyện Long Điền) được tài khoản tên “Thùy Linh” làm quen và hướng dẫn mở cửa hàng trên Công ty Ebay để bán hàng online kiếm lời. Trong khoảng thời gian từ ngày 6-29/7/2024, ông B. nhiều lần chuyển tiền vào ví điện tử Ebay theo yêu cầu của các đối tượng với tổng số tiền hơn 850 triệu đồng. Sau đó, biết bị lừa nên ông B. đến cơ quan công an trình báo. (Sơn Khê)

Tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 11/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ vụ tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra phòng trọ ở tổ 12, KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: T.T.M.L. (SN 1997, trú tỉnh Đắk Nông), B.X.Kh. (SN 1998, trú tỉnh Khánh Hòa) và R.E.B. (SN 1985, quốc tịch nước ngoài) đang có hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 2 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá và chất bột mịn màu trắng trên 1 đĩa sứ tròn. (Phước An)