Thay đổi hành vi của tài xế xe chở rác

Hiện nay, đâu đó vẫn còn tình trạng xe chở rác chạy ẩu, dừng đột ngột, thậm chí gây tai nạn giao thông, là nỗi lo cho người tham gia giao thông. Vì vậy, việc xây dựng và điều chỉnh hành vi của tài xế xe chở rác có thể mang lại những thay đổi tích cực, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Xe chở rác cần bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Ảnh: MINH TÂM

Cách đây không lâu, một xe chở rác ở huyện Long Điền đã gây ra vụ tai nạn thương tâm tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa, khiến một thanh niên 29 tuổi (ngụ TX.Phú Mỹ) tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng xe chở rác lưu thông, dừng đỗ không đúng nơi quy định, lái xe vượt ẩu, không đảm bảo an toàn giao thông vẫn còn diễn ra.

“Nhiều xe chở rác dừng để lấy rác, chờ gom rác từ xe chuyên chở trong các con hẻm đậu lâu tại một chỗ, cản trở giao thông. Cùng với mùi hôi thối của rác, nước rỉ rác chảy xuống đường gây nhếch nhác, mất vệ sinh”, ông Nguyễn Văn Diện, ngụ TP.Bà Rịa, bức xúc phản ánh.

Để giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường do xe chở rác gây ra, việc xây dựng ý thức và trách nhiệm cho tài xế là điều cần thiết. Ông Bùi Thanh Phong, Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa cho biết, đội vệ sinh công ty có 8 xe đang hoạt động. Lái xe của công ty luôn được trang bị kiến thức và tập huấn an toàn lao động, đồng thời phải cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Công ty cũng có bộ phận kiểm tra thường xuyên việc chấp hành an toàn giao thông của các lái xe.

“Công ty nghiêm cấm tài xế sử dụng chất kích thích, rượu bia khi lái xe. Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giao thông; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe để đảm bảo an toàn”, ông Phong nói.

Mỗi ngày, toàn tỉnh phát sinh gần 1.000 tấn rác thải sinh hoạt cần thu gom, đưa đi xử lý. Tuy nhiên, phương tiện thu gom rác ở một số nơi chưa đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. Nhiều người thu gom rác còn dùng xe ba gác, xe tự chế thu gom rác trong các con hẻm nhỏ nhưng không được che chắn kín, làm rơi vãi trên đường vận chuyển, vừa mất vệ sinh vừa chưa đảm bảo an toàn giao thông.

Để cải thiện tình trạng này, các cấp chính quyền địa phương cần rà soát, thống kê và đẩy mạnh tuyên truyền quy định an toàn giao thông đối với cá nhân có xe chở rác bằng xe máy, xe ba - bốn bánh, xe chuyên dùng. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung các giải pháp phòng ngừa tình trạng phương tiện vượt, dừng, đậu không đúng quy định nhằm ngăn chặn ngay từ đầu những nguy cơ.

VÕ ĐỨC