Tổ chức đánh bạc; Đánh nhau, 1 người tử vong

Tổ chức đánh bạc

Ngày 19/7, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại quán cà phê xã Nghĩa Thành, Công an huyện Châu Đức kiểm tra phát hiện đối tượng P.N.T. (SN 1988), N.Đ.N. (SN 1996) và T.N.T. (SN 1990, cùng trú huyện Châu Đức) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ 3 ĐTDĐ. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 19/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Đ.N.H. (SN 1989, tỉnh Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra hành chính nhà nghỉ T.G. (KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân) phát hiện trong túi áo H. đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp. (Nguyễn Văn)

Đánh nhau, 1 người tử vong

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ đánh nhau làm 1 người tử vong xảy ra tại TX.Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, nhóm công nhân 8 người của Công ty C.T. (KCN Phú Mỹ 3) cùng một số đối tượng khác đến quán thỏ L.S. (KP.Hải Sơn, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) ăn uống. Sau đó, người tên Q. xảy ra mâu thuẫn với Đ.T.T. và V. dẫn đến đánh nhau. Sau đó, người tên V., S., T., H. và Q.A. dùng tay, chân, mũ bảo hiểm, gạch bê tông đánh Q. tử vong. (Lê Nguyễn)

Tai nạn giao thông, 2 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại khu vực trước cửa hàng xăng dầu số 1 Cửa Lấp (139A Võ Văn Kiệt, phường 12, TP.Vũng Tàu). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 37C1-246… trên xe có anh L.V.Th. (SN 1998) và anh Kh.V.T. (SN 1994, cùng trú tỉnh Nghệ An, chưa xác định người điều khiển) lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt theo hướng Vũng Tàu đi Long Điền. Khi đến khu vực trên thì va chạm vào dải phân cách gây tai nạn. Hậu quả, anh Th. và T. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Vũng Tàu điều tra làm rõ. (Trí Nhân)