Tai nạn giao thông, 1 người tử vong; Bắt giữ đối tượng truy nã...

Tai nạn giao thông, 1 người tử vong Đó là vụ TNGT xảy ra tại ngã tư đường Võ Thị Sáu - Trần Chánh Chiếu, tổ 1, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa. Theo hồ sơ, xe máy BKS 72AK-018… do bà B.A.H. (SN 1979, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển lưu thông đến giao lộ trên thì xảy ra tai nạn với xe ô tô BKS 72A-579… do ông P.V.Q. (SN 1982, trú TP.Bà Rịa) điều khiển. Hậu quả, bà H. tử vong. (Trí Nhân)

Dùng dao đâm bạn nhậu do mâu thuẫn

Ngày 22/7, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, N.S. (SN 1990, trú tỉnh Bình Thuận) cùng nhậu với H.M.C. (SN 1990, trú TP.Cần Thơ) và H.V.B. (SN 1993, trú tỉnh Phú Yên) và N.V.H., tại phía trước phòng trọ anh H., ở khu dân cư số 6. Sau đó, B. và S. xảy ra mâu thuẫn. S. dùng dao đâm 2 nhát vào vai trái của B. rồi bỏ chạy ra hướng đường Nguyễn Văn Linh. Tiếp đó, S. dùng dao đâm vào bụng trái anh C. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Đột nhập cửa hàng tự chọn trộm 9,4 triệu đồng

Ngày 22/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý H.V.Th. (SN 2001, trú tỉnh Đăk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Th. đột nhập vào cửa hàng tự chọn T.D., trên đường Cô Giang, phường 4, trộm 9,4 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Bắt giữ đối tượng truy nã

Ngày 22/7, Phòng CSHS (Công an tỉnh) cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Châu Đức bắt đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 2001, trú huyện Châu Đức) theo quyết định truy nã của Công an TP.Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Hiện đối tượng đã được cơ quan chức năng bàn giao để Công an TP.Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền.