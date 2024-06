2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong; Trộm tài sản

Trộm tài sản

Ngày 23/6, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông M.N.P. (SN 1972, trú huyện Xuyên Mộc) phát hiện máy biến áp 630KVA tại rẫy cao su thuộc ấp Phú Vinh (xã Hòa Hiệp) bị kẻ gian trộm lõi dây đồng. Tài sản thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 23/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khách sạn Q.C. (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Theo thông tin ban đầu, tại khách sạn trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Thắng Tam bắt quả tang N.T.N. (SN 1989, trú tỉnh Đồng Nai) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 4 đối tượng khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, gồm: 1 gói nilon hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh, không màu và 1 gói nilon hàn kín bên trong chứa mẫu chất rắn, màu xanh (các đối tượng khai là ma túy). (Lê Nguyễn)

2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 10+400, QL55 (KP.Thanh Tân, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS: 72H1-423… do N.T.N. (SN 2009, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển chở theo N.T.A. (SN 2011, trú tỉnh Đồng Nai) đến địa điểm trên thì va chạm với xe mô tô BKS: 72P1-48… do bà N.T.T. (SN 1972, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển. Hậu quả, bà N.T.T. tử vong, còn N. và A. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Đất Đỏ điều tra làm rõ. (Trí Nhân)