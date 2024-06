Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng cháy, chữa cháy

Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng” được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh đã phát huy được sức mạnh toàn dân trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH).

Đội viên đội PCCC cơ sở huyện Long Điền tham gia tập huấn, sử dụng bình chữa cháy cầm tay.

Xử lý đám cháy ngay từ ban đầu

Xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) có tổng diện tích hơn 3.800ha, với khoảng 8.000 nhân khẩu. Là một xã thuần nông, với 1/3 diện tích xâm canh tiếp giáp với núi Thị Vải, núi Dinh nên vào mùa nắng nóng, hanh khô nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, cháy rẫy.

Từ thực tế trên, năm 2022, xã Tóc Tiên đã thành lập 24 tổ liên gia an toàn PCCC tại các ấp để chủ động phòng cháy theo phương châm “4 tại chỗ”. Từ đó, đến nay, các tổ liên gia PCCC đã phối hợp tham gia chữa cháy tại 2 công ty, 2 vụ cháy rừng, 5 vụ cháy rẫy trên địa bàn, hạn chế thấp nhất về tài sản.

Đơn cử như, chiều 12/4, các thành viên tổ liên gia xã Tóc Tiên phối hợp với công an, dân quân các xã, phường, kiểm lâm và ban quản lý rừng phòng hộ chữa cháy rừng tại khu vực núi Bao Quan (xã Tóc Tiên) hạn chế thấp nhất cháy lan, cháy lớn.

Trong khi đó, tại phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) các mô hình “Cụm dân cư an toàn PCCC gắn liền với mô hình “Liên gia tự quản phòng chống tội phạm” và mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC-Điểm chữa cháy công cộng” đã được triển khai đến từng tổ dân cư.

Toàn phường có 9 khu phố, nhưng đã thành lập được 183 tổ liên gia an toàn PCCC với 2.484 thành viên và 11 điểm chữa cháy công cộng. Mỗi tổ có từ 5 đến 15 hộ gia đình tham gia, kinh phí do người dân tự đóng góp.

“Với quan điểm lấy người dân là trung tâm, đặt an toàn, tính mạng của người dân là trên hết, thời gian qua, phường đã làm tốt công tác phòng cháy với phương châm “Từng nhà dân, từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, khu phố, phường an toàn PCCC”, bà Trương Thị Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì nhấn mạnh.

Toàn tỉnh hiện có 603 tổ liên gia an toàn PCCC, 2.968 đội PCCC cơ sở và 38 đội PCCC chuyên ngành.

Vai trò quan trọng của lực lượng PCCC tại chỗ

Phát biểu tại hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tổ liên gia an toàn PCCC, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành diễn ra ngày 7/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh nhấn mạnh, phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Phong trào toàn dân PCCC&CNCH ngày càng được củng cố, lực lượng PCCC chuyên ngành, các mô hình cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC, cụm dân cư an toàn PCCC hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, các mô hình tại cơ sở như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” ngày càng được Nhân dân nhiệt tình tham gia, sẵn sàng ủng hộ mọi điều kiện để duy trì hoạt động và củng cố thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, với vị trí là địa bàn trọng điểm kinh tế khu vực phía Nam, có nhiều ngành kinh tế trọng điểm, đặc thù như khai thác dầu khí, sản xuất điện, đạm, các KCN, cảng và dịch vụ cảng biển; các cơ sở kinh doanh xăng, dầu, khí hóa lỏng, khách sạn, chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, vật liệu nổ công nghiệp....đòi hỏi công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH là nhiệm vụ hết sức nặng nề và quan trọng. Đặc biệt, việc phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy và CNCH. Trong đó, mô hình tổ liên gia, điểm chữa cháy công cộng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành là những lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực hiện phương “5 phút vàng” đầu tiên xử lý đám cháy.

Đặc biệt, tính ưu việt của mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã huy động sức mạnh của Nhân dân, những hộ gia đình liền kề tham gia chữa cháy trong những phút đầu xảy ra cháy, không để cháy lan, cháy lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản góp phần đảm bảo ANCT và trật tự ATXH đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN