Cam go cuộc chiến với tội phạm ma túy

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, không quản gian khổ và nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đã triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn, mang lại sự bình yên cho Nhân dân.

Đối tượng P.T.T. cùng tang vật trong chuyên án ma túy do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh triệt phá vào tháng 3/2024.

Triệt phá nhiều vụ án lớn

Đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là cuộc chiến lâu dài, cam go và quyết liệt. Vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy lớn.

Mới đây, hơn 22 giờ đêm 21/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh bắt quả tang T.T.T. (SN 1992) và T.Đ.P. (SN 2005, cùng trú huyện Long Điền) đang mua bán trái phép chất ma túy tại đường Trần Quốc Toản, KP.Hải Tân, TT.Long Hải. Tang vật thu giữ 9 gói nilon hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh, không màu, trong suốt (các đối tượng khai là ma túy dạng khay) nặng 363g; 510 viên nén ma túy dạng thuốc lắc; 25 gói màu đỏ nặng 163g là ma túy dạng nước vui.

Trước đó, thực hiện đấu tranh chuyên án ma túy, khoảng 13 giờ 30 ngày 16/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Long Điền, Công an TT.Long Hải và các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang P.T.T. (SN 1997) và N.T.N.Tr. (SN 1992, cùng trú huyện Long Điền) đang mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực tổ 18, KP.Hải Bình, TT.Long Hải. Tang vật thu giữ, 1 gói nilon bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (T. và Tr. khai là ma túy đá). Khám xét khẩn cấp nơi ở của T. tại tổ 18, KP.Hải Bình, công an thu giữ 1 gói nilon bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (T. khai là ma tuý đá trọng lượng khoảng 1kg).

Tiếp tục điều tra, Cơ quan CSĐT bắt T.T.Tr. (SN 1997) và T.V.T. (SN 2000, cùng trú huyện Long Điền). Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, công an thu giữ khoảng 30g ma tuý các loại.

Mở rộng chuyên án, ngày 2/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSGT (Công an tỉnh), Công an TP.Bà Rịa, Công an phường Phước Hiệp (TP.Bà Rịa) và các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang H.T. (SN 1982, chỗ ở xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) và N.T. (SN 1995, chỗ ở phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) đang mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, KP.6, phường Phước Hiệp. Tang vật thu giữ 3 gói nilon và 13 đoạn ống nhựa chứa ma tuý đá. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của N.T., lực lượng chức năng thu giữ 3 gói nilon chứa ma túy đá.

Phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy

Ngày 30/5, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy - Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị Công an tỉnh mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tập trung đấu tranh triệt phá trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn; điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, từ đối tượng cầm đầu đến các đối tượng bán lẻ.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh chuyên án chung đảm bảo đồng bộ, liên hoàn. Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội để quảng bá và lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng trái phép các chất ma túy.

Chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường rà soát, thống kê, phân tích, đánh giá và nắm chắc tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” để quản lý chặt chẽ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, tập trung đông công nhân lao động các KCN...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp chặt chẽ, kịp thời với lực lượng công an đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới biển, đất liền, trên biển, cửa biển, sông, cảng, hàng không, bưu điện và chuyển phát nhanh. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho cư dân, ngư dân trên các vùng biển trọng điểm....; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường bờ biển, bờ sông, các bãi tắm biển, khu vực đánh bắt cá thuộc địa bàn quản lý để kiểm tra, phát hiện, thu giữ ma túy trôi nổi trên biển hay trôi dạt vào bờ (nếu có).

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN