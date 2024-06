Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức đá gà ăn tiền

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 28/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại TP.Vũng Tàu. Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường 10 bắt quả tang đối tượng N.P.T. (SN 2001, TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Trần Đại Nghĩa. Tang vật thu giữ 1 gói nilon hàn kín, bên trong chứa chất bột mịn màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng khay), 3 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. (Nguyễn Văn)

Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại chung cư The Sóng (phường Thắng Tam). Theo thông tin ban đầu, tại chung cư trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang đối tượng N.Q.H. (SN 1993, ngụ TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ 1 nỏ thủy tinh, bên trong chứa tinh thể màu trắng (đối tượng khai là heroin). (Lê Nguyễn)

Tổ chức đá gà ăn tiền

Ngày 28/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Tr.Th.Ph. (SN 1984, huyện Long Điền) về tội tổ chức đánh bạc và tiếp tục điều tra xử lý đối với các đối tượng còn lại. Theo hồ sơ, đối tượng Ph. đã tổ chức 3 trận đá gà với tổng số tiền 11 triệu đồng. (Sơn Khê)