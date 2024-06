Lái xe văn minh khi đường ngập nước

Những trận mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho giao thông, đặc biệt là giữa các phương tiện ô tô và xe máy. Trong tình huống này, ý thức của người điều khiển ô tô khi di chuyển qua khu vực ngập nước đóng vai trò quan trọng để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Ô tô di chuyển qua khu vực ngập nước trên đường 30 tháng 4, TP.Vũng Tàu.

Hành vi gây nguy hiểm

Khi mưa, nhiều tuyến đường bị ngập nước hoặc xuất hiện các vũng nước lớn. Tuy nhiên, không ít người lái ô tô vẫn phóng nhanh qua các vùng nước này, tạo ra những cơn sóng nước lớn bắn vào người đi xe máy và người đi bộ xung quanh. Hành vi này không chỉ gây phiền toái mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Đơn cử, chiều 27/6, tại khu vực ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh - 3 tháng 2 (TP.Vũng Tàu), một cô gái đi xe máy bị ô tô chạy nhanh qua vũng nước làm nước bắn trùm lên cả người lẫn xe. Cô gái lạc tay lái và va chạm vào con lươn bên đường nhưng may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ. Cảnh tượng này không chỉ gây sốc cho người chứng kiến mà còn phản ánh sự thiếu ý thức của người lái ô tô.

Chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Nhiều thốt lên: “Có tiền mua ô tô mà thiếu tiền mua ý thức”. Cùng thái độ, anh Nguyễn Nam tỏ ra bực dọc: “Đi đứng kiểu này thấy ức chế lắm! Hãy nhớ rằng, có tiền mua xe hơi là tốt, nhưng có ý thức khi lái xe còn quan trọng hơn nhiều”.

Từ sự việc trên cho thấy, người dân rất bất bình với những người lái ô tô kém ý thức khi chạy nhanh qua vùng ngập nước, gây nguy hiểm cho người đi xe máy và người đi bộ xung quanh. Hành vi thiếu ý thức này không chỉ gây ra tai nạn đáng tiếc mà còn khiến dư luận bức xúc.

Làm gì để lái xe an toàn và văn minh?

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh, người điều khiển ô tô cần nâng cao ý thức khi lái xe trong điều kiện mưa ngập.

Các chuyên gia giao thông và tài xế có kinh nghiệm khuyên rằng, khi di chuyển qua khu vực ngập nước, người lái ô tô cần giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác. Lái xe chậm không chỉ giúp kiểm soát tốt hơn mà còn giảm nguy cơ tạo ra sóng nước lớn, gây nguy cơ mất an toàn cho người đi xe máy. Đồng thời, khoảng cách an toàn giúp người lái xe có đủ thời gian để phản ứng kịp thời trước mọi tình huống bất ngờ.

Người điều khiển xe máy thường gặp khó khăn hơn khi đi qua những đoạn đường ngập nước. Vì vậy, người lái ô tô cần đặc biệt chú ý và tôn trọng họ. Tránh vượt ẩu, nhấn còi liên tục hoặc lái xe quá sát xe máy. Những hành động này không chỉ gây áp lực tâm lý cho người đi xe máy mà còn làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng khi ô tô đi qua vùng ngập nước là tạo ra sóng nước lớn, có thể làm ngã người đi xe máy hoặc gây hỏng hóc cho các phương tiện khác. Người lái ô tô nên giữ tốc độ ổn định và lái xe chậm rãi. Đặc biệt, không nên tăng ga đột ngột hoặc phanh gấp để tránh tạo ra sóng nước.

Trong điều kiện mưa lớn và ngập nước, tầm nhìn của người lái xe bị hạn chế đáng kể. Việc sử dụng đèn pha, đèn hậu và đèn cảnh báo là rất quan trọng để tăng cường tầm nhìn và cảnh báo cho các phương tiện khác. Điều này giúp đảm bảo an toàn khi di chuyển vào ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu.

Khi gặp người đi xe máy gặp khó khăn hoặc tai nạn trong khu vực ngập nước, người lái ô tô nên sẵn sàng trợ giúp. Hành động như hỗ trợ kéo xe máy ra khỏi vùng ngập, hoặc đơn giản là gọi cứu trợ.

Ý thức của người điều khiển ô tô khi lưu thông qua khu vực ngập nước là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông. Với sự cẩn thận, tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ, người lái ô tô không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh.

Bài, ảnh: SA HUỲNH