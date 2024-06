Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

5 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Châu Đức được phát động sâu rộng, mang lại hiệu quả tích cực.

Mô hình cụm camera an ninh của Hội Nông dân xã Kim Long phát huy tác dụng bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Nhiều điển hình bảo vệ ANTQ

Ông Lê Thành Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cù Bị nhớ lại chuyện xảy ra từ 5 năm trước. Đó là một chiều tháng 10/2019, ông Phương xuống thôn Hiệp Cường kiểm tra công tác hội thì thấy người dân tập trung đông.

Tìm hiểu nhanh, ông biết lực lượng chức năng đang truy bắt tội phạm. Trong vòng vây của công an, đối tượng nhảy hàng rào, băng qua nhà dân và thậm chí chạy vào nhà thờ để lẩn trốn. Trong lúc hỗn loạn, đối tượng băng qua đường, dùng dao khống chế 1 thanh niên bắt chở vào lô cao su.

“Lúc này công an bao vây quanh các khu nhà nên chưa phát hiện ra, nếu để đối tượng trốn vào lô cao su thì sẽ khó truy bắt. Không nghĩ nhiều, tôi vội lao xe đuổi theo”, ông Phương kể. Khi xe chở đối tượng vừa vượt ra đầu ngõ, ông Phương lao xe chặn, khiến đối tượng té ngã rơi xuống mương nước. Ông Phương khống chế đối tượng, cùng lúc lực lượng công an cũng kịp đuổi tới hỗ trợ bắt gọn đối tượng. Ông Phương chia sẻ: “Mình là người trong xã, thấy sự việc diễn ra trước mắt thì không thể đứng yên được”.

Thời gian qua, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ông Phương còn tích cực tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, ma túy và mại dâm đến các chi, tổ, hội. Từ đó nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội. Bản thân ông luôn nắm chắc diễn biến tình hình, giải quyết các vụ việc, đảm bảo đúng pháp luật.

Ở xã Cù Bị, các cựu chiến binh (CCB) cũng rất tích cực trong việc tham gia gìn giữ an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn. 19 giờ 30 mỗi tối, hội viên Hội CCB xã Cù Bị có mặt tại trụ sở thôn Việt Cường để phối hợp với tổ dân phòng thôn làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Trước giờ xuất phát, các thành viên của tổ bàn bạc, trao đổi và lên kế hoạch tuần tra trên địa bàn. Với 81 hội viên, trong đó có 9 hội viên tham gia trực tiếp bảo đảm ANTT tại địa phương, các hội viên Hội CCB xã Cù Bị luôn ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTQ.

5 năm qua, Hội CCB xã Cù Bị phối hợp các ban, ngành, công an xã đã đưa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng đến các thôn ấp và được Nhân dân hưởng ứng tham gia, điển hình như: nhận cảm hóa giáo dục 6 đối tượng tù hưởng án treo; vận động hội viên lắp đặt 3 camera an ninh và vận động người dân giao nộp vũ khí quân dụng và các hung khí khác.

Ngoài ra, hội viên Hội CCB xã Cù Bị luôn gương mẫu thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vệ sinh môi trường, trật tự an ninh thôn xóm... Với nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa, 5 năm qua, Hội CCB xã Cù Bị vinh dự được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và phong trào hội.

Phát huy sức mạnh toàn dân kéo giảm tội phạm

Theo Công an huyện Châu Đức, thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp với Hội CCB, Hội Nông dân, Hội LHPN các cấp tổ chức 30 lớp tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ATGT, PCCC, bảo vệ môi trường và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho gần 1.300 lượt người; phát 1.290 cuốn tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật…

Các lực lượng còn vận động gia đình có người nghiện ma túy đưa đi cai nghiện; cảm hóa, động viên, giúp đỡ những người lầm lỗi, đặc xá về tái hòa nhập cộng đồng. Hướng dẫn, xây dựng, nhân rộng và duy trì 7 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và 54 tổ an ninh tự quản của các hội tại các xã, thị trấn.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Tổ chức nhiều cuộc họp với 1.160 hội viên các hội tham gia, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, trong đó có 70 ý kiến về bảo đảm ANTT. Vận động hội viên các cấp hội tích cực tham gia các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải cũng như cung cấp hơn 50 tin có giá trị về công tác ANTT cho lực lượng công an và lực lượng chức năng có liên quan.

Công an huyện Châu Đức đánh giá, thông qua công tác triển khai, tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức của toàn thể cán bộ, hội viên ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm. Phát huy sức mạnh tổng hợp để kiềm chế và làm giảm tội phạm trên địa bàn huyện. Tạo môi trường xã hội nông thôn lành mạnh, bảo đảm giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; phát huy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN