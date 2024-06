Bắt đối tượng truy nã; Vô ý làm chết người

Trộm tài sản

Ngày 7/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty TNHH M.T. Việt Nam (KP.Kim Giao, TT.Ngãi Giao) do đối tượng N.V. Q. (SN 1981, trú huyện Xuyên Mộc) và V.Tr. (SN 1984, trú huyện Châu Đức) thực hiện. Tài sản thiệt hại 8 bó dây điện đã bị cắt ngắn, bên trong chứa lõi đồng, trọng lượng 59,1kg, trị giá khoảng 5 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trong hẻm 1001 Bình Giã, phường Rạch Dừa, do C.N.T.T. (SN 1991, trú TP.Vũng Tàu) thực hiện. Tang vật thu 18 gói nilon được hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng đá). (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 7/6, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) bắt đối tượng truy nã Lê Minh Tuấn (SN 1985, trú TP.Hồ Chí Minh) theo quyết định truy nã ngày 26/12/2023, của Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp về tội trộm cắp tài sản.

Vô ý làm chết người

Ngày 7/6, Công an huyện Côn Đảo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.Y.H.H. (SN 1994, trú huyện Côn Đảo) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Trước đó, trong quá trình trông giữ trẻ tại nhà, H. đã vô ý để cháu N.K.V. (SN 2022, trú huyện Côn Đảo) ngã vào xô nước và tử vong. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra vụ án tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 25/4, tại trước địa chỉ 89 Lý Tự Trọng, phường 1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ xe máy hiệu Airblade màu đen, BKS: 72C1-115.65, số khung: RLHJF2702BY076063; số máy: JF27E0803111. Nếu đơn vị, cá nhân nào là chủ tài sản trên, liên hệ đến Công an TP.Vũng Tàu (Đội CSĐT tội phạm về ma túy, 01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0388.116.117, gặp ĐTV Phạm Minh Đức) để giải quyết.